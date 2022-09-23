Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Обратный адрес
Подписаться
Обратный адрес

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

"В прокаженные города я приду ненужным врачом". Русский пацифизм от Толстого до Галанскова

"В прокаженные города я приду ненужным врачом". Русский пацифизм от Толстого до Галанскова
Embed
"В прокаженные города я приду ненужным врачом". Русский пацифизм от Толстого до Галанскова

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Современная Россия кое в чём превзошла в лингвистическом абсурде Джорджа Оруэлла. В оруэлловской Океании "война" и "мир" изменили свой смысл на противоположный, а в словаре путинской России они вообще отсутствуют. Гостья эпизода: специалист по истории русского пацифизма Ирина Гордеева.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG