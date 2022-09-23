"В прокаженные города я приду ненужным врачом". Русский пацифизм от Толстого до Галанскова
Современная Россия кое в чём превзошла в лингвистическом абсурде Джорджа Оруэлла. В оруэлловской Океании "война" и "мир" изменили свой смысл на противоположный, а в словаре путинской России они вообще отсутствуют. Гостья эпизода: специалист по истории русского пацифизма Ирина Гордеева.
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