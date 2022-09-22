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live Лицом к событию. Хватают пачками, бегут пачками

Лицом к событию. Хватают пачками, бегут пачками
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Лицом к событию. Хватают пачками, бегут пачками

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Кремль очевидно пытается сместить внимание общества с мобилизации на референдумы. ТВ вообще молчит про мобилизацию. Зато показывает флажки на Манежной, которыми машут бюджетники в поддержку референдумов на оккупированных территориях. Что дальше? В эфире Александр Харебин и Андрей Колесников.

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