Лицом к событию. Хватают пачками, бегут пачками

Кремль очевидно пытается сместить внимание общества с мобилизации на референдумы. ТВ вообще молчит про мобилизацию. Зато показывает флажки на Манежной, которыми машут бюджетники в поддержку референдумов на оккупированных территориях. Что дальше? В эфире Александр Харебин и Андрей Колесников.
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