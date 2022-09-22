Время Свободы: "Путин оформляет развал России". Псевдореферендумы в Украине
Псевдореферендумы в Украине начались***Владимир Зеленский о мобилизации в России***Сотни участников антивоенных акций подвергнуты арестам***Подлежащие призыву мужчины массово бегут из России***Против Дональда Трампа возбуждено дело о финансовых махинациях
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