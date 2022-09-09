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Украина

"Российский фронт посыпался"

"Российский фронт посыпался"
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"Российский фронт посыпался"

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"В некоторых местах российский фронт посыпался и можно говорить, что есть несколько мест, где произошло каскадное обрушение, когда отступающие российские войска уходят и с первой, и со второй линии обороны. Одно из таких мест – это район Балаклеи". Украинские войска с 1 сентября в ходе контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях, согласно заявлениям украинских властей, освободили более 1000 квадратных километров территории страны и взяли под контроль десятки населённых пунктов.

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