live Джордж Оруэлл. Перекличка во мраке: выпуск "Алфавита инакомыслия" с Андреем Гавриловым. "Неделя в Нью-Йорке" - записки Александра Горянина.
Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?
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