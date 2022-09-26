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Цитаты Свободы
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Цитаты Свободы

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Цитаты Свободы. Россияне бегут от мобилизации

Цитаты Свободы. Россияне бегут от мобилизации
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Цитаты Свободы. Россияне бегут от мобилизации

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Обмен украинских бойцов из батальона «Азов» на «кума Путина» Виктора Медведчука. Россияне массово бегут от мобилизации.

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