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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Псевдореферендумы Путина: причины и последствия

Дороги к свободе. Псевдореферендумы Путина: причины и последствия
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Дороги к свободе. Псевдореферендумы Путина: причины и последствия

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Для чего Владимиру Путину проводить фейковые референдумы и готовиться к аннексии украинских областей? Собеседник Виталия Портникова – Георгий Тука, руководитель и основатель волонтерской группы «Народный тыл». В прошлом – председатель Луганской областной военно-гражданской администрации.

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