"Российский ленд-лиз". Брошенная техника досталась ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут наступление на восточном и южном направлениях;

Один из важнейших факторов бегства российских военных из Харьковской области – низкая мотивация личного состава, считают военные эксперты;

В результате обстрела позиций ВС Армении на границе с Азербайджаном убиты не менее 49 военнослужащих;

Сейм Латвии принял закон, закрепляющий независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата РПЦ.

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