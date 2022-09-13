"Российский ленд-лиз". Брошенная техника досталась ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут наступление на восточном и южном направлениях;
Один из важнейших факторов бегства российских военных из Харьковской области – низкая мотивация личного состава, считают военные эксперты;
В результате обстрела позиций ВС Армении на границе с Азербайджаном убиты не менее 49 военнослужащих;
Сейм Латвии принял закон, закрепляющий независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата РПЦ.
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