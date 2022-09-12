Трусливая месть. Кремль бомбит электростанции Украины

В ответ на успешное наступление ВСУ в Харьковской области российские войска нанесли ракетные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины;

Участники состоявшихся в России муниципальных выборов заявляют о массовых фальсификациях с помощью электронного голосования;

Колесо обозрения в Москве, которое открыл Владимир Путин, перестало работать уже на следующий день;

Владимир Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины за мужество, проявленное за 200 дней войны;

В Эдинбурге прощаются с королевой Великобритании Елизаветой Второй, король Карл Третий впервые выступил в парламенте.

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