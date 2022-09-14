NYT: план наступления ВСУ был создан с помощью США и Великобритании

Планы успешного контрнаступления украинской армии на северо-востоке и на юге страны, в результате которого, по словам президента Украины Владимира Зеленского, под контроль Украины было возвращено около 6 тысяч квадратных километров территории, оккупированной в течение нескольких месяцев российскими войсками, были разработаны в сотрудничестве украинскими, американскими, британскими военными и официальными лицами. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

Как пишет газета, согласно первоначальному плану, разработанному генштабом ВСУ по указанию президента Зеленского, призвавшего украинских генералов продемонстрировать успехи на поле боя с тем, чтобы доказать способность украинской армии освободить захваченную российской армией территорию, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны. Цель - освободить Херсон и отрезать Мариуполь от группировки российских сил на востоке. Но в результате военных игр, проведенных украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал. По словам одного из руководителей Пентагона Колина Каля, эти игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию. Как подчеркиваеть Каль, именно украинское руководство через некоторое время разработало окончательный план операции. Наступление на двух направлениях - северном и южном - было предложено украинскими военными.

В течение августа Украина получала от США детальные разведданные, позволившие выявить наиболее слабые участки российской обороны и подтвердить, что российской армии не удастся вовремя перебросить войска для их защиты в случае украинского наступления. Для обеспечения успеха наступления Соединенные Штаты увеличили поставку Киеву вооружений. Как отмечает New York Times, появлявшиеся почти каждую неделю известия о предоставлении Украине американской военной помощи добавили украинскому командованию уверенности в выполнимости плана одновременного наступления на двух фронтах.

Хотя у украинской армии остается возможность вернуть под свой контроль больше территории на востоке Украины, по словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным театром военных действий.