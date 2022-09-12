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Источники NYT: США помогали Украине в подготовке контрнаступления

Украинские военнослужащие в освобождённом Купянске

США помогали Киеву при подготовке контрнаступления, предоставляя Киеву разведывательные данные, а также "постоянно" обсуждали способы остановить продвижение России на востоке Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Какая информация о контрнаступлении была передана США и какие советы дали американские военные, источники газеты уточнить отказались. По данным The New York Times, Соединенные Штаты с самого начала войны предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии.

По информации издания, последнее контрнаступление Украины — стандартный прием дезориентации, который используют американские войска в специальных операциях. Украинская армия обучается способам ведения "нерегулярной войны" у США с 2014 года, пишет газета.

Собеседники издания допустили, что нынешнее наступление может быть начальным этапом кампании Вооружённых сил Украины, которая может значительно отодвинуть российскую линию фронта.

Однако некоторые чиновники сдержанны в оценках и не исключают, что контрнаступление будет остановлено, так как украинская армия сталкивается с нехваткой вооружения, в частности, артиллерийских снарядов.

  • Украинское наступление началось 6 сентября. За это время, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские военные вернули более 3 тысяч квадратных километров территории. За минувшие сутки, по сообщению украинского Генштаба, ВСУ вытеснили российские войска ещё из более 20 населенных пунктов.
  • В Минобороны России, комментируя отступление российских войск, заявили, что провели "операцию по свертыванию и переброске войск" для "наращивания усилий на Донецком направлении".

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