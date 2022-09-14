"Ситуация напряженная". Открылась осенняя сессия Думы

В освобожденных украинскими войсками городах Харьковской области найдены многочисленные свидетельства преступлений, совершенных российскими военными;
Оппозиционный политик Леонид Гозман, отбывший 15 суток административного ареста, вновь взят под стражу;
Информация об аресте российских учителей в Украине не подтвердилась;
Откроет ли Грузия "второй фронт" против России;
Сенат США проводит слушания по проблеме защиты персональных данных пользователей социальной сети Твиттер.
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