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Время Свободы

"Ситуация напряженная". Открылась осенняя сессия Думы

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 сентября

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Время Свободы - Темы дня 14.09.2022
by Радио Свобода

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В освобожденных украинскими войсками городах Харьковской области найдены многочисленные свидетельства преступлений, совершенных российскими военными;

Оппозиционный политик Леонид Гозман, отбывший 15 суток административного ареста, вновь взят под стражу;

Информация об аресте российских учителей в Украине не подтвердилась;

Откроет ли Грузия "второй фронт" против России;

Сенат США проводит слушания по проблеме защиты персональных данных пользователей социальной сети Твиттер.

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