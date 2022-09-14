"Ситуация напряженная". Открылась осенняя сессия Думы

В освобожденных украинскими войсками городах Харьковской области найдены многочисленные свидетельства преступлений, совершенных российскими военными;

Оппозиционный политик Леонид Гозман, отбывший 15 суток административного ареста, вновь взят под стражу;

Информация об аресте российских учителей в Украине не подтвердилась;

Откроет ли Грузия "второй фронт" против России;

Сенат США проводит слушания по проблеме защиты персональных данных пользователей социальной сети Твиттер.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!