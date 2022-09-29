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Человек имеет право

Человек имеет право. "Контрольный выстрел в гражданское общество"

Человек имеет право. "Контрольный выстрел в гражданское общество"
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Человек имеет право. "Контрольный выстрел в гражданское общество"

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Стрельба в школе Ижевска. Штрафы за "намерение стать иностранным агентом". Пытки участников антивоенных чтений в Москве.

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