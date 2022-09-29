Лицом к событию. Анонс аннексии и другое

Рефат Чубаров, Айдар Бурибаев, Александр Кушнарь о предстоящем в Кремле подписании договора об аннексии четырех украинских территорий, о "национальных особенностях" мобилизации и о мотивации тех, кто идет в военкоматы
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