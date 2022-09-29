Время Свободы:Насильственная мобилизация ликования. Кремль назначил аннексию
Аннексия оккупированных территорий Украины назначена на 30 сентября***Кому выгодны взрывы на газопроводах «Северный поток»***Власти Грузии возмущены поездкой Александра Лукашенко в Абхазию***Леонид Гозман уехал из России***Маргарита Симоньян призывает не врать
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