Владимир Зеленский приехал в освобождённый украинской армией Изюм. С медийной точки зрения поездка оказалась очень яркой и удачной - в социальных сетях Зеленский просто сорвал овации.

Евгений Деменок:

Наш Президент сегодня в Изюме.

А представляете себе ботоксного в 20 километрах от линии фронта?:)

Анатолий Несмиян:

Российский главнокомандующий далек от такого дешевого пиара. Он будет героически сидеть в бункере, пока его оттуда не вытащат.

Эрлан Журабаев:

Зеленский в освобождённом Изюме, причём вместе со всем офисом президента. Смелые они люди, не бункерные, и Киев в своё время не покинули. На западное предложение об эвакуации Зеленский ответил: мне нужно не такси, а оружие.

А гигант мысли за несколько дней до этого, когда шло отступление, запустил чёртово колесо в Москве, а оно сломалось. Просто русофобство какое-то.

Андрей Волна:

Я нечасто публикую новости. Для этого есть и другие ресурсы, и другие, компетентные люди.

Но это не новость даже. И не различия в поведении, когда один открывает «чёртово колесо» (в данном случае именно так), а другой приезжает в прифронтовую зону. Сейчас вот в Изюм.

И не в смелости даже дело. Хотя и в этом отчасти.

Один не отделяет себя от бойцов. От народа. И подчёркнуто служит стране.

Другой, напрочь оторванный от реальности, поставил целую страну себе в услужение. В угоду своим человеконенавистническим идеям и целям.

Россия стала не только орудием, но и оружием в его руках. Неодушевленной сущностью. Отсюда и разница в поведении. Россия убивает.

Александр Плющев:

А Путин и раньше-то не особо на фронт рвался, а теперь ему окончательно туда дорога закрыта. И сильно сомнительно, чтобы ему там были очень рады.

Пропутинские комментаторы скрежещут зубами.

Сергей Марков:

Почему Зеленский ездит на фронт в Изюм, а Путин не ездит на фронт? Потому что Зеленский смелый, а Путин трус? Нет. Потому что Путин руководит страной, и его ненавидят и демонизируют и хотят убить разные террористические организации, включая спецслужбы Украины. А Зеленский это не президент, а просто пиарщик, который рассказывает всем, как хорош оккупационный западный режим на Украине. Зеленский не принимает серьёзных решений на Украине. Все важнейшие решения принимает диктатор Украины в лице спецслужб США и Британии и других стран НАТО. "Неизвестные отцы" правят Украиной. А Зеленский их известная прислуга.

Андрей Медведев:

С точки зрения пиар и инфовойны, поездка Зеленского в Изюм сделана очень и очень годно.

Она конечно подразумевает и попытку разгона пораженческих настроений у отдельной части наших сограждан. "Вы видели, Зеленский в Изюме!!!".

Ну я вот сегодня что хочу всем напомнить. В мае 1996 года Борис Ельцин приехал неожиданно в Чечню. Он готовился к выборам. Для пиара нужен был сильный ход. Ну вот его и придумали технологи. И да сработало. Многие впечатлились. Опять же, телевидение правильно подавало ситуацию.

Но в августе 1996 года, то есть всего два с половиной месяца спустя, в Грозный вошли чеченские боевики, федералы завязли в уличных боях, контроль над городом был потерян, а потом наступили позорные доля России дни хасавюртовских соглашений.

Еще раз. Два с половиной месяца. Но в моменте Ельцин выиграл, и даже поднял рейтинг.

Короче, я сам пишу, сколь важна инфовойна. Сколь важны действия в воздействия на психику противной стороны и в смысловой плоскости. Но. Все же. Победа складывается из череды выигранных сражений, как говорил Клаузевиц. Добавлю, всех сражений. И информационных и военных.

Илиас Меркури:

Буду краток. Мне лично наплевать где, с кем и когда фотографируется Зеленский. Главное, не то, где этот проводит фотосессии, а где мы их проводим, образно выражаясь.

Виктор Алкснис:

Зеленский сегодня приехал в Изюм и встретился с военнослужащими украинской армии, которые взяли этот город штурмом. Сегодня население Украины наверняка увидит его на телевизионных каналах страны, причем не только картинку, но и услышат его рассказ о происходящем на фронте. И население Украины ценит это. Ведь президент тем самым ежедневно показывает, что он вместе с народом и война это его главная забота. И как бы российское телевидение не издевалось над комиком Зеленским, но для украинцев он стал народным президентом и он это это доказывает постоянно.

И как бы это кому-то не показалось странным, я по хорошему завидую украинцам по этому поводу. Невзирая, что Зеленский наш враг

Поскольку у нас в России что-то подобное представить невозможно. Представить, что президент Путин приедет на фронт, пусть даже на расстояние в 200-300 км от линии боевого соприкосновения это из области фантастики. Я последний раз видел президента Путина с актуальным выступлением 24 февраля 2022 года и я, невзирая мое оппозиционное отношение к нему, впервые почувствовал гордость за президента. Но эта гордость достаточно быстро сошла на нет. И точку поставило его участие в открытии колеса обозрение в те часы, когда на харьковском направлении прорван фронт, наши войска несут потери, на фронте критическая ситуация, и страна ждет обращения президента к нации. А вместо этого осмотр зеркального потолка в Дворце бокса и вечером праздничный салют в честь дня города. И ни слова о трагедии на фронте. Ни слова о многих тысячах людей, которые поверили, что Россия пришла навсегда, а сегодня в буквальном смысле уничтожаются, как предатели и изменики Украины

А ведь были и другие времена, когда 31 декабря 1999 исполняющий обязанности президента РФ В.В Путин на празднование Нового года прилетел в Чечню и встретил его с военнослужащими нашей группировки в Чечне. И это всколыхнуло население России и люди поверили в народного президента В.Путина. Но, увы.

Странная война, странная...

Иван Шаблов:

Это примерно 15-е его посещение прифронтовой полосы. Кремлёвские телеграм-каналы негодуют: какой-то актёри///ко все 7 месяцев проявляет удивительный героизм, а великий геополитик к бойцам, которых послал на спецоперацию, за всё время так ни разу и не приехал🤷‍♂️

Раньше Кремль критиковал только Гиркин, сейчас - половина ястребиных каналов, большинство из которых Кремль и создал. Отвязались?

Иван Яковина:

Как же бомбит у Zомби по поводу приезда Зеленского в Изюм! Это что-то невероятное.

Впрочем, в этом хоровом скрежете зубовном есть одна замечательная нотка - зависти.

Они завидуют тому, что "клоун" Зеленский, над которым месяцами они смеялись, взял и приехал на передовую к своим войскам, хотя операция еще даже не закончена.

Трусливый Путин такого никогда и ни за что не сделает. Они это отлично знают и это их очень огорчает.

Константин Сонин:

Смотришь на фотографии и понятно, откуда у Путина и Ко такая ненависть к Зеленскому лично. Когда Зеленский встречается с войсками на передовой или в госпитале, то ровно та картинка, в которой Путин себя воображает. Надо сказать, что у Пригожина в этом смысле картинка куда лучше, чем у Путина. (Сейчас по всем медиа ходит видео, на котором Пригожин уговаривает осужденных уголовников записаться на войну в обмен на помилование.) Неслучайно у популярных "военных корреспондентов" он обсуждается в качестве возможного лидера - министра обороны и выше. Ну, они люди впечатлительные, но картинка действительно лучше, чем у Путина. Но хуже, чем у Зеленского.