Зеленский посетил освобождённый от российских войск Изюм

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Изюм Харьковской области. Он принял участие в церемонии поднятия украинского флага над освобождённым от российской армии городом.
По сообщению воздушно-десантной Сичеславской бригады, кроме Зеленского, в торжествах приняли участие замминистра обороны Анна Маляр и представители вооружённых сил Украины. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а затем Зеленский поблагодарил воинов за освобождение территории страны.
В субботу, 10 сентября 2022 года, в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населённых пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
- В феврале-марте 2022 года Изюм был почти полностью разрушен в результате боёв. Оставшиеся в нём жители лишились электроэнергии, газа и теплоснабжения. Россия отрицает целенаправленные обстрелы мирных жителей, жилых домов и гражданской инфраструктуры.
- 1 апреля 2022 года Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В городе осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в Изюме до вторжения России.
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