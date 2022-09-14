Зеленский посетил освобождённый от российских войск Изюм

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Изюм Харьковской области. Он принял участие в церемонии поднятия украинского флага над освобождённым от российской армии городом.

По сообщению воздушно-десантной Сичеславской бригады, кроме Зеленского, в торжествах приняли участие замминистра обороны Анна Маляр и представители вооружённых сил Украины. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а затем Зеленский поблагодарил воинов за освобождение территории страны.

В субботу, 10 сентября 2022 года, в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населённых пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".