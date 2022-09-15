"Вас будут стыдиться внуки". Зеленский обратился к военным РФ

В Кривом Роге российские ракеты разрушили дамбу, уровень воды поднялся на несколько метров;

Евгений Пригожин лично вербует заключенных в "ЧВК Вагнера";

Депутаты муниципальных образований, потребовавшие привлечения Владимира Путина к уголовной ответственности за госизмену, приговорены к штрафам;

Леонид Гозман отбывает второй подряд административный арест на 15 суток;

По данным агентства Рейтер, российский политик Дмитрий Козак достиг договоренности с Киевом, которая могла предотвратить войну, но Владимир Путин не стал его слушать;

Украинские фотографы Влада и Константин Либеровы – об обстановке на освобожденных территориях Украины и фотографиях о войне.

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