"Вас будут стыдиться внуки". Зеленский обратился к военным РФ

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Депутаты муниципальных образований, потребовавшие привлечения Владимира Путина к уголовной ответственности за госизмену, приговорены к штрафам;
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