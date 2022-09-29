Время Свободы:"Объявит войну, поедут и срочники". Кого еще Пути отправит воевать в Украине

В Запорожье при обстреле погибли не менее 25 мирных жителей***Путин требует исправить «перегибы» при проведении мобилизации*** Зеленский призвал народы Кавказа помочь остановить российскую агрессию*** Может ли Россия защитить свои границы со странами Балтии и Финляндией?