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live Время Свободы:"Объявит войну, поедут и срочники". Кого еще Пути отправит воевать в Украине

Время Свободы:"Объявит войну, поедут и срочники". Кого еще Пути отправит воевать в Украине
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Время Свободы:"Объявит войну, поедут и срочники". Кого еще Пути отправит воевать в Украине

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В Запорожье при обстреле погибли не менее 25 мирных жителей***Путин требует исправить «перегибы» при проведении мобилизации*** Зеленский призвал народы Кавказа помочь остановить российскую агрессию*** Может ли Россия защитить свои границы со странами Балтии и Финляндией?

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