Светский салон по-белорусски. Артемий Троицкий поддерживает вольную птичку
Артемий Троицкий в поисках талантов. Хедлайнер подкаста - ещё один "гениальный дилетант", на этот раз из Беларуси. Максим Вовчинский, 46 лет, адвокат из Минска и "домашний" композитор-любитель. Максим работает в основном в инструментальных жанрах, политический нарратив в его сочинениях незаметен.
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