Светский салон по-белорусски. Артемий Троицкий поддерживает вольную птичку

Артемий Троицкий в поисках талантов. Хедлайнер подкаста - ещё один "гениальный дилетант", на этот раз из Беларуси. Максим Вовчинский, 46 лет, адвокат из Минска и "домашний" композитор-любитель. Максим работает в основном в инструментальных жанрах, политический нарратив в его сочинениях незаметен.