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Светский салон по-белорусски. Артемий Троицкий поддерживает вольную птичку

Светский салон по-белорусски. Артемий Троицкий поддерживает вольную птичку
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Светский салон по-белорусски. Артемий Троицкий поддерживает вольную птичку

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Артемий Троицкий в поисках талантов. Хедлайнер подкаста - ещё один "гениальный дилетант", на этот раз из Беларуси. Максим Вовчинский, 46 лет, адвокат из Минска и "домашний" композитор-любитель. Максим работает в основном в инструментальных жанрах, политический нарратив в его сочинениях незаметен.

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