Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Гуманитарный коридор
Подписаться
Гуманитарный коридор

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Оксана и Андрей: Выживший человек празднует жизнь

Оксана и Андрей: Выживший человек празднует жизнь
Embed
Оксана и Андрей: Выживший человек празднует жизнь

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Психологический ландшафт Черновцов за месяцы войны сильно изменился. Кто-то приезжает со своими травмами и пытается их залечить, кто-то злится, что слишком тихо, а кто-то, наоборот, празднует жизнь. Иногда люди пытаются меряться бедой. Гости: психолог Оксана Пендерецкая и журналист Андрей Устинов.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG