Оксана и Андрей: Выживший человек празднует жизнь

Психологический ландшафт Черновцов за месяцы войны сильно изменился. Кто-то приезжает со своими травмами и пытается их залечить, кто-то злится, что слишком тихо, а кто-то, наоборот, празднует жизнь. Иногда люди пытаются меряться бедой. Гости: психолог Оксана Пендерецкая и журналист Андрей Устинов.