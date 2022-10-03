Оксана и Андрей: Выживший человек празднует жизнь

Психологический ландшафт Черновцов за месяцы войны сильно изменился. Кто-то приезжает со своими травмами и пытается их залечить, кто-то злится, что слишком тихо, а кто-то, наоборот, празднует жизнь. Иногда люди пытаются меряться бедой. Гости: психолог Оксана Пендерецкая и журналист Андрей Устинов.
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