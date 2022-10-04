Лицом к событию. Зеленский ставит на Путине крест

Специальным указом президент Украины отменяет любые попытки переговоров с Путиным. Путин забанен навечно. С кем в Росссии согласятся разговаривать украинцы?, а не в сказках пропагандистов? В эфире: политик Леонид Гозман, журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко, политолог Станислав Бышок.
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