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Лицом к событию. Зеленский ставит на Путине крест

Лицом к событию. Зеленский ставит на Путине крест
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Лицом к событию. Зеленский ставит на Путине крест

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Специальным указом президент Украины отменяет любые попытки переговоров с Путиным. Путин забанен навечно. С кем в Росссии согласятся разговаривать украинцы?, а не в сказках пропагандистов? В эфире: политик Леонид Гозман, журналист "Донбасс Реалий" Александр Демченко, политолог Станислав Бышок.

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