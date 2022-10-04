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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Лукашенко затягивают в войну

Дороги к свободе. Лукашенко затягивают в войну
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Дороги к свободе. Лукашенко затягивают в войну

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Будут ли российские войска вновь нападать на Украину с белорусской территории? И будет ли участвовать в таком нападении белорусские войска? Собеседники Виталия Портникова - Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего и Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза.

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