Дороги к свободе. Лукашенко затягивают в войну

Будут ли российские войска вновь нападать на Украину с белорусской территории? И будет ли участвовать в таком нападении белорусские войска? Собеседники Виталия Портникова - Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего и Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза.
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