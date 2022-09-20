"Циничная издевка". Новый приговор депутату Алексею Горинову

На оккупированных территориях Украины объявлено о проведении "референдумов" о присоединении к России;
В "ЛНР" два сотрудника ОБСЕ приговорены к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене;
Кто будет привлекаться к ответственности по действующему в Украине закону о коллаборационизме;
Московский городской на один месяц сократил семилетний срок заключения, к которому был приговорен выступивший против войны муниципальный депутат Алексей Горинов;
Бывшей главе уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы.
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