"Циничная издевка". Новый приговор депутату Алексею Горинову

На оккупированных территориях Украины объявлено о проведении "референдумов" о присоединении к России;

В "ЛНР" два сотрудника ОБСЕ приговорены к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене;

Кто будет привлекаться к ответственности по действующему в Украине закону о коллаборационизме;

Московский городской на один месяц сократил семилетний срок заключения, к которому был приговорен выступивший против войны муниципальный депутат Алексей Горинов;

Бывшей главе уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы.

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