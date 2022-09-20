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Время Свободы

"Циничная издевка". Новый приговор депутату Алексею Горинову

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 сентября

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Время Свободы - Темы дня 20.09.2022
by Радио Свобода

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На оккупированных территориях Украины объявлено о проведении "референдумов" о присоединении к России;

В "ЛНР" два сотрудника ОБСЕ приговорены к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене;

Кто будет привлекаться к ответственности по действующему в Украине закону о коллаборационизме;

Московский городской на один месяц сократил семилетний срок заключения, к которому был приговорен выступивший против войны муниципальный депутат Алексей Горинов;

Бывшей главе уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы.

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