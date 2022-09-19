"Союзники". Как военные стран ОДКБ стреляют друг в друга

В Изюме продолжается эксгумация тел из массового захоронения, многие из них со следами пыток;

Российские войска нанесли удар по Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, ВСУ обстреляли здание городской администрации Херсона;

Джо Байден призвал Владимира Путина отказаться от самой мысли применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины;

Эффективность работы ОДКБ в свете нового обострения конфликтов между Азербайджаном и Арменией и между Кыргызстаном и Таджикистаном;

Алла Пугачева потребовала включить ее в список иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным.

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