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Время Свободы

"Союзники". Как военные стран ОДКБ стреляют друг в друга

Киргизский пограничник на границе с Таджикистаном

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 сентября

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Время Свободы 19.09.2022
by Радио Свобода

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В Изюме продолжается эксгумация тел из массового захоронения, многие из них со следами пыток;

Российские войска нанесли удар по Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, ВСУ обстреляли здание городской администрации Херсона;

Джо Байден призвал Владимира Путина отказаться от самой мысли применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины;

Эффективность работы ОДКБ в свете нового обострения конфликтов между Азербайджаном и Арменией и между Кыргызстаном и Таджикистаном;

Алла Пугачева потребовала включить ее в список иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным.

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