"Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей"

"Мобилизация не решает других проблем: превосходства Украины в высокоточных боеприпасах, превосходства в разведке и превосходства Украины в боевом духе. Сколько приказов о мобилизации не подписывай, заставить большую часть российского общества гореть желанием повоевать и кого-нибудь убить – это указами не делается". Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что объявленная Путиным мобилизация не поможет России вести эффективное наступление.