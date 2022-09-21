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Украина

"Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей"

"Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей"
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"Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей"

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"Мобилизация не решает других проблем: превосходства Украины в высокоточных боеприпасах, превосходства в разведке и превосходства Украины в боевом духе. Сколько приказов о мобилизации не подписывай, заставить большую часть российского общества гореть желанием повоевать и кого-нибудь убить – это указами не делается". Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что объявленная Путиным мобилизация не поможет России вести эффективное наступление.

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