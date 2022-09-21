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"Будут призывать и хватать всех, кого можно"

"Будут призывать и хватать всех, кого можно"
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"Будут призывать и хватать всех, кого можно"

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"Населению от 18 до 50 лет надо приготовиться. Ничего хорошего не ждите! Будут уличные облавы, все будет по жесткому сценарию. Будут набирать всех, кто попадет под горячую руку. Будут устраивать показательные процессы над теми, кто попытался уклониться. Недовольные должны объединиться и их голос должен быть услышан". Адвокат, основатель правозащитного проекта "Первый отдел" Иван Павлов считает, что репрессии в России будут только ужесточаться и советует тем, кто сейчас может попасть под мобилизацию, уезжать из страны.

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