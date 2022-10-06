Как спасать мобилизованных от голода, холода, унижений и абсолютного юридического бесправия. Э В эфире: Валентина Мельникова, секретарь союза Комитета солдатских матерей, Сергей Кривенко, правозащитник, Андрей Морев, депутат г. Москвы, Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор. Нет.
Другие материалы
-
06 октября 2022
Лицом к событию. Голодные и не смешные
-
05 октября 2022
Лицом к событию. Кремль в борьбе с новыми вызовами
-
04 октября 2022
Лицом к событию. Зеленский ставит на Путине крест
-
03 октября 2022
Лицом к событию. Сколько стоит кремлевская эскалация?
-
30 сентября 2022
Лицом к событию. Аннексия как точка невозврата
-
29 сентября 2022
Лицом к событию. "Первыми палач убивает тех, кого боится"