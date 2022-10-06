Лицом к событию. Голодные и не смешные

Как спасать мобилизованных от голода, холода, унижений и абсолютного юридического бесправия. Э В эфире: Валентина Мельникова, секретарь союза Комитета солдатских матерей, Сергей Кривенко, правозащитник, Андрей Морев, депутат г. Москвы, Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор. Нет.