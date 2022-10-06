Цитаты Свободы. Ошибки Илона Маска и плач пропаганды

План Илона Маска по примирению России и Украины вызвал бурю возмущения. Российские пропагандисты стали подозрительно часто критиковать власть
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