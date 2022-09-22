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Порт Сочи из-за санкций лишился иностранных круизных судов

Иллюстративное фото

19 зарубежных круизных судов, которые в прошлом году подали заявки на приход в порт Сочи, отказались от контрактов после вторжения российской армии в Украину. Об этом сообщил генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.

По его словам, гавань в Сочи полностью потеряла прибыль от международных круизов, что создает проблемы с содержанием её инфраструктуры.

В мае Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупнейшие международные круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises и их "дочки" прекратили продажу туров гражданам России и Беларуси. Тогда это объяснили западными санкциями в ответ на войну России против Украины.

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

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