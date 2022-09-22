Порт Сочи из-за санкций лишился иностранных круизных судов

19 зарубежных круизных судов, которые в прошлом году подали заявки на приход в порт Сочи, отказались от контрактов после вторжения российской армии в Украину. Об этом сообщил генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.

По его словам, гавань в Сочи полностью потеряла прибыль от международных круизов, что создает проблемы с содержанием её инфраструктуры.

В мае Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупнейшие международные круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises и их "дочки" прекратили продажу туров гражданам России и Беларуси. Тогда это объяснили западными санкциями в ответ на войну России против Украины.