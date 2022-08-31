В Финляндии списаны все поезда Allegro, курсировавшие до Петербурга

Финская государственная железнодорожная компания VR Group списала все поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Это следует из финансового отчета компании.
По итогам первого полугодия, компания списала весь подвижной состав и запасные части для поезда на общую сумму 45,4 миллиона евро. VR Group также начала переговоры о продаже дочерних компаний, связанные с грузовыми перевозками на восточном направлении, отмечает Север.Реалии.
Скоростной поезд Allegro курсировал между Петербургом и Хельсинки с 2010 года. Расстояние в 407 километров он проходил за три с половиной часа.
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