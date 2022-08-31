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В Финляндии списаны все поезда Allegro, курсировавшие до Петербурга

Финская государственная железнодорожная компания VR Group списала все поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Это следует из финансового отчета компании.

По итогам первого полугодия, компания списала весь подвижной состав и запасные части для поезда на общую сумму 45,4 миллиона евро. VR Group также начала переговоры о продаже дочерних компаний, связанные с грузовыми перевозками на восточном направлении, отмечает Север.Реалии.

Скоростной поезд Allegro курсировал между Петербургом и Хельсинки с 2010 года. Расстояние в 407 километров он проходил за три с половиной часа.

  • 25 марта сообщалось об отмене пассажирских поездов из Финляндии в Россию. Через два дня стало известно, что страна закрывает и грузовые перевозки.
  • Власти Финляндии выступают за ограничение числа туристов из России во время войны с Украиной. В совместном заявлении со странами Балтии и Польшей Хельсинки называет российских туристов "угрозой общественной безопасности".

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