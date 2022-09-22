Игры подсознания депутата Виталия Милонова. Психология и война

В результате проведенного при посредничестве Турции и Саудовской Аравии обмена военнопленными освобождены более двухсот украинских военных, большинство из них – бойцы полка "Азов";
Более 1300 человек задержаны в среду в России на антивоенных акциях после объявления о мобилизации;
Страны НАТО осуждают Кремль за угрозы применить ядерное оружие;
Психолог Ольга Маховская о состоянии Владимира Путина в момент произнесения им обращения к россиянам 21 сентября.
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