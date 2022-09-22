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Время Свободы

Игры подсознания депутата Виталия Милонова. Психология и война

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 сентября

Время Свободы: "Путина в окопы"! Протесты против мобилизации
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Время Свободы: "Путина в окопы"! Протесты против мобилизации
by Радио Свобода

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В результате проведенного при посредничестве Турции и Саудовской Аравии обмена военнопленными освобождены более двухсот украинских военных, большинство из них – бойцы полка "Азов";

Более 1300 человек задержаны в среду в России на антивоенных акциях после объявления о мобилизации;

Страны НАТО осуждают Кремль за угрозы применить ядерное оружие;

Психолог Ольга Маховская о состоянии Владимира Путина в момент произнесения им обращения к россиянам 21 сентября.

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