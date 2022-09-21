Антон Вячеславович сердится. Красовского не берут на фронт

В России объявлена "частичная" мобилизация, призыву подлежат до 300 тысяч человек.

Планы проведения Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях ничего не меняют, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Сергея Шойгу, в боях в Украине погибли менее 6 тысяч российских военнослужащих, насколько реальна эта цифра?

Ведущий RT Россия Антон Красовский жалуется, что его не пускают на фронт, вице-спикер Думы Петр Толстой тоже готов поехать в Украину, но его держат служебные обязанности.

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