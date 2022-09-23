На оккупированных территориях Украины началось голосование на так называемых референдумах об их вхождении в состав России;

Владимир Зеленский объяснил россиянам, мобилизованным для участия в войне в Украине, что надо сделать, чтобы не быть убитыми;

Больше двухсот человек, задержанных на антивоенных акциях 21 сентября подвергнуты административным арестам, суды продолжаются;

В России зафиксировано резкое увеличение числа желающих уехать из страны, цены на международные перелеты подскочили;

Против Дональда Трампа возбуждено дело о финансовых махинациях.

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