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Время Свободы

"Путин оформляет развал России". Псевдореферендумы в Украине

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 сентября

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Время Свободы - Темы дня 23.09.2022
by Радио Свобода

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На оккупированных территориях Украины началось голосование на так называемых референдумах об их вхождении в состав России;

Владимир Зеленский объяснил россиянам, мобилизованным для участия в войне в Украине, что надо сделать, чтобы не быть убитыми;

Больше двухсот человек, задержанных на антивоенных акциях 21 сентября подвергнуты административным арестам, суды продолжаются;

В России зафиксировано резкое увеличение числа желающих уехать из страны, цены на международные перелеты подскочили;

Против Дональда Трампа возбуждено дело о финансовых махинациях.

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