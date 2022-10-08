Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Музыка на Свободе
Подписаться
Музыка на Свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Находки толстого опоссума. Артемий Троицкий открывает Америку

Находки толстого опоссума. Артемий Троицкий открывает Америку
Embed
Находки толстого опоссума. Артемий Троицкий открывает Америку

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Оксфорд, сообщает нам колесящий по Америке Артемий Троицкий, есть не только в Англии, но и в США. А там – фирма звукозаписи Fat Possum, "Толстый Опоссум", чья добыча богата и разнообразна: знаменитые Black Keys, лос-анджелесская панк-группа OFF!, проповедница ангельской акустики Джоанна Стернберг

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG