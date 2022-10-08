Находки толстого опоссума. Артемий Троицкий открывает Америку

Оксфорд, сообщает нам колесящий по Америке Артемий Троицкий, есть не только в Англии, но и в США. А там – фирма звукозаписи Fat Possum, "Толстый Опоссум", чья добыча богата и разнообразна: знаменитые Black Keys, лос-анджелесская панк-группа OFF!, проповедница ангельской акустики Джоанна Стернберг
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