Находки толстого опоссума. Артемий Троицкий открывает Америку

Оксфорд, сообщает нам колесящий по Америке Артемий Троицкий, есть не только в Англии, но и в США. А там – фирма звукозаписи Fat Possum, "Толстый Опоссум", чья добыча богата и разнообразна: знаменитые Black Keys, лос-анджелесская панк-группа OFF!, проповедница ангельской акустики Джоанна Стернберг