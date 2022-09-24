NYT: Путин потребовал от российских генералов не оставлять Херсон

В последние недели Владимир Путин взял на себя принятие некоторых стратегических решений в ходе военной кампании в Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве.

Путин, например, отверг просьбы российских командующих об отводе войск из захваченного в начале вторжения в Украину российской армией Херсона. Командование считает, что организованный уход войск из Херсона поможет сохранить боевую технику и жизнь солдат в случае масштабного наступления вооруженных сил Украины с целью освобождения города. Херсон и находящаяся в нем российская группировка отрезана от основных сил российской армии Днепром, мост через который поврежден в результате постоянных ударов украинской армии и непригоден для переброски техники. Однако Путин не позволил отступить из Херсона, поскольку это выглядело бы унизительным для него поражением. Решение не уходить ударило по моральному духу российских войск, находящихся в городе, пишет газета. Херсон - единственный областной центр, захваченный российской армией после начала открытого вторжения в Украину 24 февраля.

По сведениям американской разведки, Владимир Путин уведомил командующих, что именно он будет принимать стратегические решения о дальнейшем ходе военных операций, что вызвало недовольство в высшем командном составе. Военные, как сообщается, скептически относились к осуществимости первоначального стратегического плана молниеносной войны и быстрого захвата Киева. Они считали, что для этого требуется гораздо больше солдат и техники. Указ о начале так называемой частичной мобилизации военнообязанных, о котором Владимир Путин объявил 21 сентября, был издан по рекомендации командования российской армией, пишет New York Times.

В интервью газете глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что стратегическая инициатива перешла к украинцам, но впереди у них "долгая дорога".