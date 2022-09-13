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В оккупированном Россией Херсоне отключилось электричество

Вид на один из районов Херсона

В оккупированном российскими войсками Херсоне 13 сентября произошло отключение электричества и водопровода. Причины не уточняются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в городе.

Также сообщается о перебоях с водоснабжением и электричеством в других оккупированных населённых пунктах Херсонской области. Назначенные Россией власти региона утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Херсон был захвачен российскими войсками в самом начале полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. На прошлой неделе украинские войска начали контрнаступление в Херсонской области.

Кроме того, во вторник наблюдаются перебои с электроэнергией и третий день практически не работает метро в Харькове. 11 сентября российские войска нанесли удар по местной ТЭЦ-5. После этого дома многих горожан оказались без света и водоснабжения. Подача электричества была возобновлена 12 сентября.

Мэр города Игорь Терехов назвал российский удар по ТЭЦ-5 "подлой и циничной местью" за успехи украинской армии на фронте.

В сводке Минобороны об ударах по инфраструктуре не сообщается. Российское оборонное ведомство неоднократно заявляло, что атакует исключительное военные объекты.

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