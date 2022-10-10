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Сергей Воронцов: "Невыносимое убийство лучших"

Сергей Воронцов: "Невыносимое убийство лучших"
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Сергей Воронцов: "Невыносимое убийство лучших"

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Приехало много киевских и харьковских ребят, город увеличился в два раза. Им надо было где-то проводить время, и они ходили по Кобылянской, заходили в кафе и книжные. Появились даже нищие. Мы увидели киевских нищих, а у них совершенно другой стиль попрошайничества, там есть даже какая-то агрессия.

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