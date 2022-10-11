Дороги к свободе. Украина, война и поддержка Запада

Как реагировать на путинское "повышение ставок"? Какой будет судьба украинской заявки в НАТО? Почему на Западе недооценили опасности? Собеседник Виталия Портникова - депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев.
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