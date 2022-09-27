"Выйдите на улицы, спросите: "Тебе Херсон нужен?". На тебя посмотрят, как на долбо***. В воспаленных, менингитных мозгах геополитиков существует победа, связанная с аннексией чужих территорий. Наш народ до 24 февраля и не думал, что он жить не может без Запорожья. Это реальность создается не на поле боя – реальность создается в больных мозгах. Украина никогда ничего не простит России. Нам больше нет веры. Россию и россиян не любят". Дмитрий Муратов считает, что война Путина против Украины отбросила Россию на полвека назад.