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"Украина никогда ничего не простит России"

"Украина никогда ничего не простит России"
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"Украина никогда ничего не простит России"

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"Выйдите на улицы, спросите: "Тебе Херсон нужен?". На тебя посмотрят, как на долбо***. В воспаленных, менингитных мозгах геополитиков существует победа, связанная с аннексией чужих территорий. Наш народ до 24 февраля и не думал, что он жить не может без Запорожья. Это реальность создается не на поле боя – реальность создается в больных мозгах. Украина никогда ничего не простит России. Нам больше нет веры. Россию и россиян не любят". Дмитрий Муратов считает, что война Путина против Украины отбросила Россию на полвека назад.

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